Harry Potter – Hausse des ventes des livres numériques et audio - IDBOOX

Harry Potter, 25 ans après est toujours un succès ! Pottermore Publishing, la société qui propose notamment des ebooks et des livres audio a dévoilé ses chiffres de vente dans le monde pour 2021 et c’est toujours magique !

Les ventes de livres numériques et audio pour Harry Potter ont atteint les 40,4 millions£. Les bénéfices avant impôts ont grimpé de 150 % pour atteindre 9,5 millions£. Ces chiffres couvrent une année jusqu’à mars 2021 inclus.

Happy Potter, la baguette magique fonctionne toujours

Dans un communiqué, la société déclare : « Pottermore Ltd a connu une année exceptionnelle bénéficiant d’un appétit considérablement accru pour la lecture numérique pendant la pandémie, de solides performances de vente des livres numériques et des livres audio numériques Harry Potter et d’un investissement continu dans la planification de franchises en partenariat avec Warner Bros. »



Si on compare à 2020, les revenus ont augmenté de 23%, passant de 32,5 millions £ en 2020 à 40,4 millions£. Les bénéfices avant impôts sont passés de 3,8 millions£ à 9,5 millions£.



Pendant la pandémie, L’éditeur numérique a ouvert des lectures gratuites donnant envie aux fans d’aller plus loin dans la découverte du monde des sorciers. La compagnie a également intensifié ses relations avec les sociétés extérieures : Audible, Overdrive, Google, Storytel, Bookbeat et Overdrive.

