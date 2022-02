Samsung Galaxy Tab S8 – Les prix officiels européens - IDBOOX

La tablette Samsung Galaxy Tab S8 et ses déclinaisons laissent échapper les prix officiels en Europe.

MAJ : Les prix en France pourraient être un peu plus élevés que ceux détaillés ci-dessous. Les Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ et Galaxy Tab S8 Ultra ont été repérées sur le site d’un revendeur par TechInsider.

La Galaxy Tab S8 Ultra 5G 16/512Go est listée à 1699,99€. La tablette Galaxy Tab S8+ 8/128Go est annoncée à 999€. Pour finir, le prix de la Galaxy Tab S8 5G 8/256Go est 969,99€. Tout ce la reste à confirmer

Samsung Galaxy Tab S8 – Les prix européens

Fuites après fuites, la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra nous livrent leurs secrets. Par un heureux hasard, on connaît maintenant les prix officiels des trois tablettes en Europe.

On avait déjà une idée des tarifs qui allaient être appliqués sur le vieux continent mais Roland Quandt assure qu’il s’agit des prix officiels.

Le serial leaker a posté sur son compte Twitter une liste des prix de chaque tablette en fonction de leur configuration et de leur connexion 5G.

Les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+ sont proposées avec 128Go et 256Go de stockage. La Galaxy Tab S8 Ultra sera disponible avec une configuration supplémentaire avec 512Go de stockage. Les prix font le grand écart.

Le Galaxy Tab S8 WiFi démarre à 749€ avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. A l’autre bout, la Galaxy Tab S8 Ultra 16/512Go s’envole à 1449€. On vous laisse découvrir les prix des modèles 5G. Comme une fuite n’arrive jamais seule.

Roland Qwandt en a aussi profité pour partager les fiches techniques complètes et officielles des trois tablettes. On ne peut pas faire plus complet. Vous savez absolument tout sur les Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra.

On vous rappelle que Samsung les présentera le 9 février en même temps que les Galaxy S22.

Galaxy Tab S8 – Tous les prix européens

Quels sont les prix des Galaxy Tab S8 en euro ?

– Samsung Galaxy Tab S8 – 8/128 : 749€

– Samsung Galaxy Tab S8 – 8/256 : 799€

– Samsung Galaxy Tab S8 – 8/128 5G : 899€

– Samsung Galaxy Tab S8 – 8/256 5G : 949€

– Samsung Galaxy Tab S8+ – 8/128 : 949€

– Samsung Galaxy Tab S8+ – 8/256 : 999€

– Samsung Galaxy Tab S8+ – 8/128 5G : 1099€

– Samsung Galaxy Tab S8+ – 8/256 5G : 1149€

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 8/128: 1149

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 12/256 : 1299€

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – S8 Ultra 16/512 : 1449€

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – S8 Ultra 8/128 5G : 1299€

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 12/256 5G : 1449€

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – S8 Ultra 16/512 5G : 1599€