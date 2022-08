Immer veut devenir le TikTok de la lecture numérique

Immer est une start-up néerlandaise. Son objectif est d’offrir aux lecteurs une nouvelle façon de lire sur smartphone.

Pour Niels ‘t Hooft, le fondateur de Immer l’avenir de la lecture numérique est sur smartphone et tous les indicateurs sont d’accord avec lui. Il explique : « Notre mission est de faire en sorte que les gens lisent plus souvent, plus longtemps et dans plus d’endroits, avec une expérience de lecture supérieure. Nous croyons que les livres sont d’une grande importance pour l’humanité. »

Plus globalement, la start-up a pour ambition de devenir le TikTok de la lecture en proposant les contenus des livres sans les modifier mais en changeant la façon dont on les lit.



En lançant Immer Reader, l’objectif est de proposer une nouvelle façon d’entrer dans le contenu des livres et de rendre celui-ci plus digeste dans sa présentation.

L’appli invite les lecteurs à télécharger les livres numériques que l’on possède ou d’en prendre directement sur la plateforme. Puis la lecture est customisée, adaptée en fonction de son contenu et des envies du lecteur.

Couleur du fond d’écran, musique de fond, segmentation des paragraphes, nouvelle approche de la navigation dans un livre (chapitres, notes etc.).

Pour le moment Immer est en version Beta mais vous pouvez demander à tester l’appli ici