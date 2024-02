Intelligence artificielle – Les jeunes préfèrent les livres écrits par des humains

Les technologies d’IA générative sont en train de transformer notre façon de vivre et de travailler. Wattpad et l’institut Wakefield se sont intéressés aux évolutions de lecture du côté des lecteurs et des auteurs.

La plateforme a donc interrogé plus de 1000 jeunes et 250 auteurs américains.

Selon les chiffres communiqués, 90 % d’entre eux estiment que les technologies de narration façonneront l’avenir de la lecture.

Toutefois, 92 % pensent qu’il est important que les humains soient impliqués dans l’écriture et la production.

Du côté des auteurs, ils s’interrogent et craignent que les IA affaiblissent « la narration authentique ». En effet, 43 % craignent que l’IA puisse limiter leurs opportunités de monétisation et de publication.

58 % d’entre eux reconnaissent certains avantages éditoriaux de l’IA, et 45 % pensent qu’elle pourrait aider à créer des couvertures de livres.

En marge du sujet de l’intelligence artificielle, l’enquête révèle que 65 % de la génération Z et 71 % des millennials aiment les webnovels, les livres numériques et les webcomics.

En revanche, moins de la moitié des générations X et Boomer sont d’accord avec cela.

Si les jeunes se tournent vers des plateformes comme Wattpad, c’est parce qu’ils y trouvent des contenus qui ne ressemblent pas aux livres édités traditionnellement, comme par exemple des livres axés sur les minorités et les contenus LGBTQ+.

