Intelligence artificielle – Un groupe de travail dédié IA à la culture !

Le ministère de la Culture a enfin nommé un groupe de travail dédié à l’IA à la culture.

Ce comité stratégique pour l’intelligence artificielle est composé de 5 membres : Benoît Carré. Bruno Patino. Alexandra Bensamoun. Antonin Bergeaud, et Marion Carré.

Le ministère explique : « Le rythme effréné des innovations nous rattrape : les technologies d’IA générative sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs suite à la mise à disposition au grand public de « grands modèles de langage » comme ChatGPT, ou plus récemment avec les progrès exponentiels des technologies de deepfake et de clonage vocal. Ces bouleversements technologiques revêtent un enjeu de souveraineté industrielle et culturelle et soulèvent de nouvelles problématiques qu’il nous faut mieux appréhender. »

Le groupe devra travailler dès les prochains jours sur 5 axes majeurs pour le secteur de la culture.

-Les potentialités de l’IA au service de la création et de l’accès à la culture.

-L’évolution du régime juridique permettant de protéger les droits d’auteur et droits voisins tout en développant l’IA.

-La fiabilité de l’information.

-La valorisation des œuvres et des contenus culturels français et francophones.

-L’impact de l’IA sur les métiers créatifs, la chaîne de valeur et la formation.

Le comité interministériel et le groupe sectoriel présenteront leurs recommandations au Gouvernement d’ici six mois.

