Jack et la grande aventure du Cochon de Noël le nouveau livre de J.K. Rowling - IDBOOX

J.K. Rowling entend mettre de la magie pour ce Noël 2021 avec Jack et la grande aventure du Cochon de Noël.

Le livre, Jack et la grande aventure du Cochon de Noël (Gallimard Jeunesse) sera disponible en version papier et ebook et en livre audio dès le 12 octobre.

L’autrice explique : « J’ai toujours souhaité écrire un conte de Noël, donc ce livre est la concrétisation de cette envie ! Mais je voulais être sûre d’avoir la bonne histoire, et je l’ai enfin trouvée. »

On sait peu de choses sur ce conte de Noël de plus de 300 pages. J.K. Rowling a confirmé que cet ouvrage sera bien loin d’Harry Potter, il y aura de la magie mais pas de baguette ni de sorcier.

A propos de l’histoire de Jack et la grande aventure du Cochon de Noël

Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où arrive la catastrophe : le cochon est perdu ! Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres : c’est celle des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël – une peluche de remplacement un peu agaçante – embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des Choses perdues.

Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu ?