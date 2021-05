Jeu-Concours – 10 exemplaires de Les bons petits plats d'un Mangaka à gagner ! - IDBOOX

Fans de manga vous allez vous régaler ! On vous propose de tenter de gagner l’un des 10 exemplaires du manga Les bons petits plats d’un Mangaka.

Du 11 – 16 mai, participez à notre jeu-concours organisé avec les éditions Kurokawa et 12-21.



5 exemplaires de Les bons petits plats d’un Mangaka en version papier et 5 exemplaires numériques à lire sur tablette et smartphone sont à gagner !

Les 5 ans de One-Punch-Man !

Vous l’avez sans doute lu dans notre article on fête les 5 ans de One-Punch Man (lire notre article) avec le OMP Mois. Pour l’occasion les 3 premiers tomes de la série OPM sont à 1.99€ en ebook voir ici.

Les bons petits plats d’un Mangaka c’est le manga conçu par Yusuke Murata, le dessinateur de One-Punch Man.

Il vous dévoile dans ce tome, ce qu’il mange quand il dessine One-Punch Man. La Mangaka vous a concocté une compilation de recettes simples et délicieuses à faire vous-même et des anecdotes savoureuses !

Ces recettes sont accompagnées à chaque fois d’une partie ” analyse nutritionnelle ” pour ceux qui se soucient de leur santé.

Pour participer c’est facile !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– Partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

Comment participer ?

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–5 ex papier de Les bons petits plats d’un Mangaka à gagner (valeur unitaire 7.75 euros) 5 ex ebook du livre à gagner (valeur unitaire 5.99 euros)

-Le concours est ouvert du 11/05/2021 au 16/05/2021 à 23h

– Les gagnants seront prévenus par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Bonne chance à tous ! RDV très bientôt pour un autre Jeu-concours !