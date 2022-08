Kindle – Le format ePub est accepté comment ça marche ?

Amazon fait un grand pas vers le format ePub. A partir du 20 août vos ebooks au format ePub sont acceptés. Cela est valable pour l’appli Kindle ou pour vos liseuses.

Vous n’aurez plus à passer par des convertisseurs de type Calibre pour transformer vos livres numériques au format propriétaire Kindle.



Mais attention, cette nouveauté ne concerne pas les fichiers étant affublés de DRM de type adobe. Il doit s’agir d’un ebook au format ePub sans couche DRM.

Fini le format Mobi vive l’ePub ?

Amazon n’acceptait jusqu’à présent que les ebooks au format .mobi ou .azw. Résultat, vous ne pouviez pas lire d’ePub sur une liseuse Kindle.



Dans un email envoyé aux propriétaires de liseuse Kindle le géant américain explique : « vous ne pourrez plus envoyer de fichiers MOBI (.mobi, .azw) vers votre bibliothèque Kindle. Les fichiers MOBI déjà présents dans votre bibliothèque ne seront pas affectés par cette modification. MOBI est un ancien format de fichier qui ne prend pas en charge les dernières fonctionnalités Kindle pour les documents. Tout fichier MOBI existant que vous souhaitez lire avec nos fonctionnalités les plus récentes pour documents devra être renvoyé dans un format compatible. »

Comment envoyer vos fichiers ePub vers l’appli et la liseuse Kindle ?

Désormais, vous envoyez vos fichiers ePub vers votre bibliothèque à l’aide de votre adresse e-mail et l’outil Envoyer vers Kindle (SendtoKindle).



Amazon précise : « Nous ajouterons également la prise en charge du format EPUB à l’application gratuite Kindle pour les appareils iOS et Android et à l’application de bureau Envoyer vers Kindle pour PC et Mac. »

Pour faire plus simple, connectez votre liseuse à votre ordinateur et faites un « cliquez / glissez » de vos fichiers dans votre bibliothèque Kindle.