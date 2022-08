Une nouvelle liseuse Kobo Clara HD en approche

Certains la dénomme Kobo Clara HD 2 ou Kobo Clara 2 E, ce qui semble sûr c’est que Rakuten Kobo s’apprête à sortir une nouvelle liseuse de livres numériques.



Cette liseuse d’ebooks viendrait remplacer la très populaire Kobo Clara HD sortie en 2018 !



Pour le moment on a quelques infos sur les spécificités techniques du e-reader, sans pour autant avoir une idée de son look.

Nouvelle Kobo Clara que sait-on ?

La nouvelle liseuse signée Kobo disposerait d’un écran E INK Carta 1200 de six pouces.

Elle aura un écran de 300 PPI et disposera d’un affichage éclairé à l’avant et d’un système de température d’éclairage.



Selon la rumeur, ce nouvel appareil de lecture, sera le premier lecteur électronique au monde à utiliser le nouveau E Ink ComfortGaze. Cette nouvelle technologie d’éclairage réduit la quantité de lumière bleue, avec un rapport de lumière bleue réduit( (BLR) et Blue Light Toxicity Factor (BLTF) jusqu’à 60% et 24% respectivement.)



La Kobo Clara 2022, sera dotée d’un port USB-C. Elle pèserait 171 grammes et serait étanche. La batterie serait de 1500 mAh.



L’espace de stockage de la liseuse serait de 16GO au lieu de 8 GO sur l’ancien modèle car l’utilisateur pourra aussi acheter et écouter des livres audio. La liseuse disposerait d’ailleurs du Bluetooth afin d’y connecter des oreillettes sans fil.



Autre nouveauté probable, la coque de la Kobo Clara 2E serait en plastique 100% recyclé.

Selon un site néerlandais qui a mis en précommande la liseuse l’espace d’un instant, celle-ci coûterait 149 euros, soit 10 euros de plus que l’ancien modèle.

Nous vous tiendrons informés de l’arrivée de cette nouvelle liseuse dès que nous aurons des informations complémentaires !

Source 1 Source 2