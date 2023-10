La dictée d’ELA fête ses 20 ans avec 20 dictées gratuites !

ELA, Association Européenne contre les Leucodystrophies, fête ses 20 ans. A l’occasion de la fameuse Dictée d’ELA, Amazon propose de retrouver cette expérience plébiscitée par des générations d’écoliers sur Alexa.

Cette année, la Dictée d’ELA sera lue jusque dans les foyers grâce à une nouvelle Skill (application vocale) Alexa.

Il suffit de dire « Alexa, lance la dictée d’ELA » pour être guidé vers un des 20 textes qui ont fait l’histoire de la dictée au fil des ans.

Leïla Slimani, Hervé Le Tellier, Amélie Nothomb ou Jean D’Ormesson ont écrit des textes uniques au fil des ans.

Et pour la première fois, de nombreux talents ont accepté de prêter leurs voix à ces œuvres.

Maïmouna Doucouré, Michel Cymes, Léa Salamé, Thierry Lhermitte, Michaël Gregorio … ne sont que quelques-uns des noms qui se sont prêtés au jeu et participeront à tester les connaissances des petits et des grands. La dictée est disponible en deux versions avec des niveaux de difficulté différents.

Les textes corrigés seront envoyés aux parents par e-mail ou affichés à l’écran pour les appareils compatibles.

Si vous avez un appareil Echo, dites vite « Alexa, lance la dictée d’ELA » en voilà une belle activité pour les vacances !

