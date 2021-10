Là où chantent les écrevisses – Le livre audio lauréat du Prix Audiolib 2021 - IDBOOX

Les éditions Audiolib remettaient lundi soir son Prix à “Là où chantent les écrevisses”.

Cette cérémonie revêtait un caractère spécial puisque le jury, les auteurs et les narrateurs se retrouvaient pour la première fois après une longue période de confinement.



Marie du Bled est la narratrice de Là où chantent les écrevisses (Ed. Points). Ce roman de Delia Owens plébiscité par 8 millions de lecteurs est un hymne à la nature. C’est le Studio 5/5 qui a effectué la mise en son.



Lors de la soirée, Marie du Bled a lu un court passage du livre suscitant l’émotion du public.

Valérie Levy Soussan, PDG d’Audiolib s’est félicitée de la qualité des 10 livres en lice pour l’édition du Prix Audiolib 2021. Le catalogue de la maison fort de plus de 1000 titres va s’étendre encore cette année, promettant de belles heures d’audio lecture!

Là où chantent les écrevisses, c’est plus de 11 heures de lecture avec la charmante voix de Marie du Bled.

A propos du livre

Les rumeurs les plus folles courent sur ” la Fille des marais ” de Barkley Cove, en Caroline du Nord. Pourtant Kya n’est pas cette créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l’âge de dix ans par sa famille, c’est grâce au jeune Tate qu’elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie. Mais Tate, appelé par ses études, doit partir à son tour. Et lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…