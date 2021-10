Kobo Libra 2 et Kobo Sage - 2 nouvelles liseuses ebooks et livres audio - IDBOOX

On l’attendait depuis longtemps ! Rakuten – Kobo s’est décidé à lancer sur le marché français des liseuses permettant à la fois la lecture de livres audio et de livres numériques.

Kobo Libra 2 et Kobo Sage sont deux liseuses intéressantes. Elles bénéficient de nouveautés et surtout on peut désormais écouter des livres audio en utilisant le Bluetooth !

Fabian Gumucio, Directeur Kobo pour l’Europe du Sud nous a déclaré : « Nous sommes plus que jamais à l’écoute des lecteurs. Les nouveautés apportées à la Kobo Libra 2 et à la Sage permettent à nos clients d’aller toujours plus loin dans la lecture numérique. C’est une expérience maximisée et une liberté accrue de lire en numérique ou en audio ».



Faisons un petit tour du propriétaire de ces deux liseuses avant d’entrer dans le détail dans nos prochains articles.

Kobo Libra 2 ce qu’il faut savoir

La Libra 2 (voir photo ci-dessus) est la seconde version de la liseuse Kobo Libra H2O sortie en 2019. Dotée d’un écran tactile de 7 pouces Carta 1200, elle offre un plus grand confort de lecture. La liseuse est compatible Bluetooth pour permettre la connexion avec des écouteurs sans fil.



Le stockage est augmenté versus la 1ère génération à 32 GO. Cela permet d’avoir dans sa liseuse environ 24 000 ebooks ou 150 livres audio (valeur indicative en fonction du poids de chaque fichier).



La Kobo Libra 2 est étanche. Cela veut dire que vous pouvez l’utiliser par exemple, dans votre bain sans risque de l’endommager (jusqu’à 60 minutes jusqu’à une profondeur de deux mètres).



En plus du mode ComfortLight Pro permettant de lire de jour comme de nuit, la Koko Libra 2 est équipée du mode sombre (écran noir texte en blanc). Il y a 2 boutons de navigation pour les personnes n’appréciant pas le tactile.



Avec une gamme de SleepCover variée (rouge, lavande, bleu ardoise et noir) ce modèle offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

En résumé les points forts de la Kobo Libra 2

Compatibilité Bluetooth pour l’écoute d’audiobooks. Un stockage augmenté à 32 GO. Un mode dark. Un meilleur contraste et un taux de rafraichissement amélioré.



La Kobo Libra 2 est en précommande, elle sera disponible le 19 octobre au prix de 189,99 euros (soit 10 euros de plus que la version précédente) Cliquez ici ou Cliquez ici pour la précommande

Kobo Sage ce qu’il faut savoir

La liseuse Kobo Sage remplace la Kobo Forma. C’est un appareil de grande taille puisque son écran est de 8 pouces, EInk Carta 1200.

Elle aussi est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter des livres audio. Sa capacité de stockage est de 32 GO (environ 24 000 ebooks ou 150 livres audio. (valeur indicative en fonction du poids de chaque fichier).



Bien entendu, on peut lire de jour comme de nuit grâce au réglage de la température d’éclairage. La Kobo Sage est étanche. L’écran est tactile mais il y a tout de même 2 boutons pour la navigation.



De plus, Kobo propose pour cette liseuse l’utilisation d’un stylet afin de prendre des notes manuscrites directement sur les livres ou les documents PDF ou Word. Le stylet n’est pas fourni.



La Kobo Sage PowerCover protège l’écran tactile de la liseuse et permet de la recharger facilement. Grâce à une simple fixation magnétique, il suffit de glisser la Kobo Sage dans la PowerCover pour qu’elle se recharge à partir de la batterie intégrée.

De plus, la PowerCover met automatiquement l’appareil en veille et le rallume dès que l’utilisateur ouvre ou ferme la housse. Elle dispose également d’un emplacement pour le stylet Kobo. (vendu séparément)

En résumé les points forts de la Kobo Sage

Compatibilité Bluetooth pour l’écoute d’audiobooks – Un stockage augmenté à 32 GO – Un mode dark – Un meilleur contraste et un taux de rafraichissement amélioré. Possibilité d’utiliser un stylet pour prendre des notes et la nouvelle PowerCover.

La Kobo Sage est en précommande, elle sera disponible le 19 octobre au prix de 289,99 euros (soit 40 euros de plus que la Forma) Cliquez ici pour la précommande