Le prochain album d’Astérix sortira en octobre 2023 et une planche inédite !

Sans révéler le nom du nouvel album d’Astérix, les Editions Albert René ont lâché quelques infos.

Le prochain opus sortira le 26 octobre 2023 et il y a du changement !

En effet, le scénariste change ! C’est Fabcaro qui rejoint Didier Conrad (dessin) pour le 40e album des aventures d’Astérix.

Ensemble, le temps de cet album, ils poursuivent l’oeuvre de René Goscinny et d’Albert Uderzo.

Que sait-on du nouvel Album ?

Pas grand-chose pour le moment ! Le teaser nous dit : « Que se trame-t-il au village ? Quelle mouche a bien pu piquer nos amis Gaulois ? » On en sait pas plus pour le moment….

Mais pour mieux aiguiser notre appétit, une planche inédite se dévoile ci-dessous. Elle ne sera pas présente dans l’album mais nous donne peut-être quelques indices ?

Par Toutatis, 2023 sera l'année Astérix !

En plus de la nouvelle BD, l’éditeur annonce des tas de nouveautés. On attend avec impatience le long-métrage L’Empire du milieu au cinéma accompagné de son album illustré, déjà en précommande ici (photo ci-dessus).

Il y aura aussi une réédition, d’Astérix chez les Bretons : une édition spéciale et une édition luxe (31 mai 2023) ainsi que deux nouveaux tomes de la série Idéfix et les Irréductibles.

Et, cerise sur le village gaulois, une grande exposition se prépare à Citéco, ayant pour thème Astérix et l’économie.

A noter aussi : Les Astérix Art Strips, mettant en exergue 12 images caractéristiques de l’œuvre de Goscinny et Uderzo seront présentés pour la première fois à Paris, lors d’une exposition éphémère à la galerie l’Oeil Bleu (Paris 3e ) du 12 au 15 janvier 2023.