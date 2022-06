BD – Idéfix et les irréductibles – Les romains se prennent une gamelle !

Idéfix revient mais sans Astérix et Obélix. L’adorable petit chien est de retour dans une deuxième aventure en BD.

Idéfix s’offre une nouvelle ballade dans les rues de Lutèce. Saviez-vous qu’Idéfix n’a pas toujours été le fidèle compagnon d’Astérix et Obélix ?

Il luttait déjà contre les romains dans les rues de la ville. Ses aventures se déroulent deux ans avant de croiser les deux irréductibles gaulois à la sortie d’une charcuterie dans l’album Le Tour de Gaule d’Astérix.

Après 100 000 exemplaires vendus du premier opus, Idéfix revient mordre les mollets des romains avec sa bande d’irréductibles cabots.

Les romains se prennent une gamelle rassemble trois histoires courtes: L’œuf à la romaine, L’Affaire du collier et La Statue de Labienus.

Si les textes sont moins ciselés que dans Astérix et Obélix, ce nouvel album respect l’esprit des BD de Gosciny et Uderzo.

C’est plein d’humour et certains personnages bien connus font des apparitions surprises. Cette BD prolonge la série TV diffusée sur France 4. Elle est plutôt destinées aux enfants. D’ailleurs, on aime beaucoup son petit format (160 x 200 mm) facile à transporter et à manipuler pour les petites mains. A noter qu’Idéfix et sa bande de copains seront les mascottes de l’opération Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse orchestrée par le CNL du 22 juin au 24 juillet 2022.

Par Toutatis ! Les fans d’Idéfix peuvent se réjouir. Un autre album est prévu dès cet autonome. Il s’intitulera Ca balance pas mal à Lutèce.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres idées de livres pour les enfants ici