Le Top 10 des meilleures ventes de manga en 2023

Blue Lock, One Piece, Spy X Family, quels sont les mangas les plus vendus en 2023 ? Découvrez le Top 10.

L’année 2023 touche à sa fin. C’est l’heure de faire le bilan des meilleures ventes de manga au Japon. Oricon a publié le Top 10 des meilleures ventes par série pour 2023.

Le calcul pour totaliser les ventes annuelles a lieu à la fin du mois de novembre. Ce Top 2023 des meilleures ventes de manga est donc définitif.

One Piece, Chainsaw Man, My Hero Academia, tous les poids lourds du manga sont présents dans ce classement. On constate une forte concentration de Shonen et de Seinen. Le seul ovni est Oshi No Ko qui propose une plongée un peu spéciale dans le monde du spectacle.

Blue Lock arrive en tête. Le manga centré sur le football totalise 10 527 146 copies vendues en 2023. Il est suivi par Jujutsu Kaisen qui enregistre 8 541 411 millions de titres vendus tout au long de l’année. One Piece prend la troisième place avec 7 197 532 exemplaires vendus.

La série Oshi No Ko arrive sur la quatrième marche avec 5 413 091 millions de mangas vendus. Le sanglant Chainsaw Man s’installe à la cinquième place avec un total de 5 348 618 copies.

Les meilleures ventes de manga en 2023

01./ Blue Lock – 10 527 146

02./ Jujutsu Kaisen – 8 541 411

03./ One Piece – 7 197 532

04./ Oshi no Ko – 5 413 091

05./ Chainsaw Man – 5 348 618

06./ Slam Dunk – 4 968 484

07./ Spy x Family – 4 326 425

08./ My Hero Academia – 3 528 423

09./ Tokyo Revengers – 3 218 117

10./ Kingdom – 3 207 691

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



Via