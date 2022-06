L’éditeur Kazé devient Crunchyroll

Tous les contenus chers aux amateurs de manga et d’animation japonaise seront désormais réunis sous une seule et même marque, Crunchyroll.

Crunchyroll passe encore un niveau supérieur en réunissant manga et anime sous sa marque.

Le label Kazé, qui comprend l’édition de manga, de DVD et de Blu-ray, va ainsi devenir Crunchyroll afin d’offrir au consommateur une expérience globale et unique.

Kazé a été pionnier en proposant aux fans le meilleur du manga et du home video en France et en Allemagne.

La marque a toujours été la référence en matière d’anime avec des classiques tels que Le Tombeau des Lucioles, Silent Voice, Code Geass, Bleach et des succès plus récents comme JoJo’s Bizarre Adventure ou My Hero Academia.

Les mangas publiés par Kazé, tels que The Promised Neverland, Black Cover, Mashle, Chainsaw Man ou Kaiju N°8, figurent parmi les meilleures ventes de livres en France et font de Kazé un acteur majeur du monde de l’édition.

« L’anime et le manga vont de pair », déclare Rahul Purini, président de Crunchyroll. « Alors que nous saluons le travail extraordinaire effectué par Kazé depuis près de 30 ans en France, nous sommes ravis de faire passer Crunchyroll à la vitesse supérieure à travers ces activités manga et home video. Nous sommes heureux de continuer à tirer parti de la longue expérience des équipes internes ayant fait le succès de Kazé pour amener Crunchyroll vers de nouveaux sommets. »

Ainsi, le manga très attendu Dandadan, dont les deux premiers tomes sont prévus en librairie le 5 octobre prochain, sera publié sous la marque Crunchyroll, tout comme les DVD et Blu-ray prévus cet automne. Intéressés par les manga ? Consultez notre rubrique ici

Communiqué