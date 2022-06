On ne dit plus Streamer – 20 mots à dire en français

Ne dites plus streamer ou Cloud Gaming, la Commission d’enrichissement de la langue française a publié au Journal Officiel une nouvelle liste de mots anglais francisés.

La langue française évolue et s’enrichit de nouveaux mots. On emploie de plus en plus d’anglicisme notamment pour les jeux vidéo, internet ou les nouvelles technologies. Streamer, Cloud gaming, Page Turner, Pop-Up Book, ils ont tous leur équivalent en français.

Comme chaque année une liste de mots avec sa traduction en français est publiée au Journal Officiel par la CELF. Cette année la commission a sélectionné une vingtaine de mots ou expressions en lien avec l’audiovisuel et plus particulièrement le jeu vidéo.

C’est toujours un régal de découvrir les traductions concoctées par les sages pour bannir de notre vocabulaire ces anglicismes. Certaines sont très poétiques et nous feraient presque oublier leur équivalent anglais.

Ne dites plus Cloud Gaming

Parmi nos préférés, on citera Cloud Gaming. Désormais, vous direz Jeu dans les nuages. De la même façon, on ne dit plus Streamer mais joueur, -euse-animateur, -trice en direct, joueur, -euse en direct.

Ne prononcez plus non plus Skill Game mais jeu vidéo d’habilité. Dans la même façon, l’e-sport devient Jeu vidéo de compétition.

On terminera avec le rigging adapté en squelettage. Pour ceux qui sont un peu perdus, le CELF accompagne cette liste de définitions. Le squelettage est un nom masculin qui signifie : Réalisation en images de synthèse d’une structure articulée d’un personnage ou d’un objet, dont chacune des parties peut être animée de sorte que les mouvements de l’ensemble soient coordonnés.