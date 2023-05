Les arrêts de bus de Boston pour emprunter livres et journaux numériques

20 arrêts de bus de la ville de Boston (USA) se transforment en bibliothèque Pop-Up. Jusqu’à fin août, la bibliothèque de la ville tente une nouvelle expérience.

Grâce aux QR Codes disposés à ces arrêts d’autobus, les citadins empruntent des ebooks, des livres audio et des journaux au format numérique.



Les usagers peuvent emprunter 5 titres en même temps pour une durée de deux semaines. 15 jours après ces emprunts, ils pourront choisir d’autres titres du catalogue.



Pour avoir accès à ces contenus, les lecteurs doivent avoir une carte de la bibliothèque ou sont invités à télécharger une appli pour s’inscrire. L’opération « Browse, Borrow, Board » (cherchez, empruntez, embarquez) propose principalement des titres en anglais et en espagnol. L’objectif est d’aller au plus près des habitants pour les inciter à lire et à s’évader.



Cette opération n’est pas nouvelle en soit car de nombreux pays proposent désormais d’accéder à la lecture dans les transports, mais il est intéressant de voir que ces initiatives font des émules.

Dans le cas de la ville de Boston, ce sont les électeurs qui ont fait cette demande lors d’une enquête pour améliorer les transports quotidiens.