Les Français et la lecture sur les liseuses Kobo, quelles tendances ?

Rakuten Kobo fait son bilan annuel sur la lecture et les français qui utilisent ses liseuses. Il en ressort des tendances intéressantes, notamment en ce qui concerne l’autoédition.

Tout d’abord, la plateforme note une augmentation du temps de lecture sur ses liseuses et son application. Ce chiffre est hausse de 21% versus 2021.

Les autres faits saillants

Si on agrège le temps de lecture de tous les usagers Kobo cela représente plus de 3900 ans consacrés à la lecture numérique.

La mort de la Reine Elizabeth II a favorisé les lectures sur la royauté avec un pic de 2065% vs 2021 sur cette thématique.

Parmi le top des livres achetés on trouve : L’affaire d’Alaska Sanders de Joël Dicker, Le grand monde de Pierre Lemaitre et Trois de Valérie Perrin.

L’autoédition en hausse sur Kobo

L’autre donnée intéressante concerne l’autoédition avec Kobo Writing Life. L’autoédition est le 4ème « éditeur » représenté sur Kobo.

En 10 ans, plus de 100 000 ebooks ont été publiés par des auteurs indépendants. La France est le second pays derrière les USA en nombre de titres publiés et d’auteurs.

Kobo constate aussi une hausse de 25% du nombre d’auteurs inscrits à KWL depuis 2020. Cela montre notamment que les auteurs démultiplient leur présence sur les plateformes d’autoédition ne se cantonnant plus exclusivement à Kindle Direct Publishing, la plateforme d’Amazon.

Vous trouverez d’autres chiffres dans l’infographie ci-dessous.