Les liseuses Kindle vont accepter le format ePub pour les livres numériques

Amazon fait un pas vers le format ePub pour la lecture d’ebooks. Les liseuses Kindle vont prendre en charge les livres numériques au format ePub généralement utilisé par les autres constructeurs comme Kobo, Bookeen etc.

Amazon utilise pour les ebooks un format propriétaire empêchant la lecture d’epub sur ses appareils.

Pour autant, Kindle ne prendra pas en charge nativement le format ePub sur les liseuses. C’est-à-dire que la boutique Kindle d’Amazon ne vendra pas, dans un premier temps, des livres à ce format. Par contre, les possesseurs d’un modèle récent de liseuse de la marque pourront les télécharger sur leur liseuse.

Des ePub sur un Kindle comment ça marche ?

Certaines personnes savent depuis longtemps utiliser Calibre et peuvent tout à fait intégrer un ePub sur une liseuse Kindle, mais cela n’est pas utilisé par tous. La firme de Jeff Bezos veut ouvrir le champ des possibles.



Amazon a déclaré que fin 2022 ses nouveaux modèles accepteront l’ePub. Pour cela, chaque fois que vous voudrez avoir un livre au format ePub sur votre liseuse, il faudra transférer le fichier via l’outil « Send to Kindle » ou l’envoyer par email. Send to Kindle convertira les EPUB en fichiers compatibles Kindle de manière transparente pour le lecteur.

A noter aussi, fin 2022, vous ne pourrez plus envoyer de fichiers Mobi .AZW3 ou .MOBI dans votre bibliothèque via l’outil Send to Kindle. Amazon précise que ce changement n’affectera pas les fichiers Mobi déjà présents dans sa bibliothèque personnelle de la liseuse.



Autre remarque, cette annonce concerne les pays anglosaxons, on ne sait pas encore si la France est concernée mais cela est plus que probable.

Pour rappel les formats pris en charge par les liseuses Kindle

MOBI (.AZW, .MOBI) (ne prend plus en charge les fonctionnalités Kindle les plus récentes)

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Texte (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

EPUB (.EPUB)



L’ePub ne semble pas au menu pour les appli Kindle puisque la mise à jour des pages d’aide mentionne uniquement : Microsoft Word (.DOC, .DOCX). PDF (.PDF). Texte (.TXT). Images (.JPG, .JPEG, .PNG,BMP, .GIF). RTF (.RTF). HTML (.HTML, .HTM). MOBI (.AZW, .MOBI) (ne prend plus en charge les fonctionnalités Kindle les plus récentes)