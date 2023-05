Les Plumes Francophones – Auteurs proposez votre livre pour le Prix Amazon de l’autoédition

Amazon lance la 8e édition des Plumes Francophones. Ce concours d’écriture s’adresse aux auteurs autoédités sur la plateforme Kindle Direct Publishing.

Jusqu’au 31 août 2023, les auteurs francophones du monde entier sont invités à proposer leurs plus belles histoires.

Les ouvrages publiés à l’occasion des Plumes Francophones seront lus par le public et par un jury de professionnels.

Les 5 finalistes seront annoncés en septembre. Puis un jury d’experts se réunira à l’automne pour choisir parmi les 5 auteurs indépendants francophones finalistes celui qui remportera le Prix Les Plumes Francophones. Nous connaitrons le nom du parrain de l’édition 2023 ultérieurement.



En guise de prix, le gagnant recevra une récompense d’un montant de 10 000€, l’opportunité de faire produire le livre audio de son manuscrit par Audible et un dispositif marketing pour faire la promotion de son livre sur Amazon.fr. Quant aux cinq finalistes, ils se verront offrir une liseuse Kindle Scribe.

En 2022, Charlotte Deleval était la grande gagnante pour son roman : Les Bannis. (Lire notre article)

Pour proposer votre livre et connaitre les modalités c’est ici

Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique depuis 2010 ici!