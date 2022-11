Autoédition – Charlotte Deleval lauréate du Prix Amazon Plumes Francophones 2022

Charlotte Deleval est lauréate du Prix Amazon les Plumes Francophones 2022 pour son roman « Les Bannis ». Pour cette édition l’écrivain Alexandre Jardin présidait le jury.

Plus de 1000 manuscrits ont été soumis pour le Prix des Plumes Francophones. A l’issue des votes du public et du jury, cinq finalistes étaient dans le peloton de tête.



C’est donc Charlotte Deleval qui est la grande gagnante de ce prix prestigieux qui récompense le travail d’auteurs indépendants ayant choisi de s’autoéditer sur KDP, la plateforme d’Amazon.

Pour Alexandre Jardin la lauréate fera partie des auteurs incontournables. Il a notamment déclaré : « c’est toujours émouvant quand un nouvel écrivain débarque, j’ai eu un coup de cœur pour le premier tome de cette trilogie. ».

Charlotte Deleval, sera soutenue dans la promotion de son livre par Amazon ainsi que les 4 autres finalistes. Elle reçoit également un chèque de 10 000€.

Des pionniers de l’autoédition assistaient à ce moment toujours particulier : Sonia Dagotor, Guy Morant ou encore Gabrielle Desabers.

Les finalistes des Plumes Francophones

Cette année encore, le match a été une fois de plus serré. Les 4 finalistes sont : L’Horloger – Hors Circuit de Pierre Schreiber. Le mensonge des mères de Jeanne Yliss. Mystère et tasse de Bordeaux : Une enquête de Lucie Carles de Solène Rochey. Le loch aux cœurs perdus de Laurence Lopez Hodiesne.

A propos du livre Les Bannis

Quand l’historien rencontre le romancier (ou plutôt ici l’historienne rencontre la romancière), on découvre l’ampleur des possibilités à la frontière de la réalité…

Sur la luxuriante planète Illyr, les premiers grondements d’une rébellion autochtone menacent la prospère Installation terrienne. La tension monte entre les deux peuples.

Dans ce contexte précaire, un politicien troublé se perd dans ses ambitions, un prisonnier vindicatif s’évade, un aventurier torturé se heurte à de terribles choix et une vagabonde au sang mêlé se retrouve malgré elle au cœur de l’action.

Entre révoltes et répressions, amitiés et trahisons, les destins de ces quatre personnes sont intrinsèquement liés.

Tous entreront dans l’Histoire. Mais à quel prix ? Pour en savoir plus cliquez ici

Intéressés par l’autoédition ? Consultez notre rubrique depuis 2010 ici