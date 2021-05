Lexilife – Une application gratuite de coaching de lecture pour les dyslexiques - IDBOOX

r

Lexilife est une toute nouvelle application qui a pour objectif d’aider les personnes dyslexiques.

Cette appli a été conçue par la société française éponyme à l’origine de la lampe Lexilight, elle aussi conçue pour les Dys.

Que propose l’application Lexilife ?

Cette appli est tout d’abord un coach de lecture. Disponible pour le moment sur l’Apple Store uniquement, Lexilife propose aux personnes ayant des difficultés avec la lecture des textes adaptés.



Ils sont classés selon 3 niveaux de difficulté (facile, moyen et difficile). Le lecteur les choisit en fonction de leur taille.



Les plus audacieux pourront se lancer un défi en optant pour une œuvre sélectionnée aléatoirement par l’application.



Tout au long de la lecture, l’utilisateur est chronométré et voit le décompte de mots restants s’afficher.

Il est encouragé la fin de chaque paragraphe, et fait lui-même le bilan de ses erreurs.

A la fin de la séance, un court questionnaire est proposé afin de noter son ressenti. L’auto-évaluation permet de suivre son évolution et ses progrès tout en le responsabilisant.



Avant de commencer sa lecture, l’utilisateur précise s’il possède la lampe Lexilight, et s’il est accompagné ou non par un proche. Le cas échéant, il est invité à renseigner les réglages choisis pour sa lampe. Ceux-ci sont alors enregistrés pour un confort de lecture optimum.



L’application propose également des actualités et des guides sur la dyslexie pour accompagner les proches et les éducateurs. Lexilife, l’application c’est pour les 12 ans et plus.

