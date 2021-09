Libro FM – Des livres audio pour les salariés des entreprises - IDBOOX

Libro FM est un agrégateur de livres audio. Cette entreprise américaine propose aux libraires partenaires de vendre des audio books via son canal de distribution.

Libro FM innove et lance un programme à destination des entreprises qui voudraient mettre un peu de littérature dans les oreilles de ses salariés.

L’objectif est de proposer des livres choisis par l’entreprise intéressée parmi un catalogue de plus de 200 000 livres audio. Les libraires indépendants participant à ce programme, font également des recommandations d’écoute. Libro FM leur reverse 10% des ventes.



Une fois la sélection faite, les employés accèdent aux livres gratuitement via l’application Libro FM sur iOS et Android.

Voilà une belle façon de développer le marché du livre audio tout en octroyant aux employés une pause divertissante, un peu éloignée des écrans.

