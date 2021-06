Lis mon livre - Un projet pour écouter des livres audio sur Google Home et Amazon Echo - IDBOOX

EdrLab et l’Association Valentin Haüy sont en train de développer une skill (appli) qui permettra aux personnes âgées malvoyantes d’écouter des livres autrement.

Lis mon livre est un projet passionnant en cours de financement participatif.

50 000 livres accessibles gratuitement pour les personnes âgées

Aujourd’hui, il existe de nombreux moyens d’écouter des livres audio, mais ce projet veut aller plus loin.

Les personnes âgées vont accéder à la lecture plus facilement, grâce aux enceintes connectées.



EDRLab va donc développer une plateforme interfaçant des enceintes connectées (Google Home et Amazon Echo) à la médiathèque de l’Association Valentin Haüy. Ce sera un logiciel libre facile à adapter à d’autres médiathèques spécialisées.



Les enceintes connectées seront fournies gratuitement aux personnes âgées ainsi que l’accès aux 50 000 livres de la bibliothèque.



Environ 50% des livres audio disponibles à l’AVH sont actuellement distribués par CD-ROM, essentiellement aux adhérents âgés. Le site Web Eole propose le reste du catalogue. Lis mon livre, vise à simplifier l’accès aux livres audio pour ces adhérents, et à terme supprimer la manipulation de CR-ROM.

Un projet en 2 phases

Le développement de ce concept nécessite 2 ans de travail. Le premier déploiement se fera sur les assistants vocaux de Google, suivra ensuite l’écosystème Echo d’Amazon.



Pour mener à bien Lis mon livre, EDRLab a besoin de collecter 4000 euros. Pour aider à cette réalisation c’est ici .

EDRLab est lauréat de l’appel à projets « Handicap et vieillissement » de la Fondation MAAF.

Lire d’autres article sur l’accessibilité numérique ici