Manga – Le Japon prépare des recommandations pour les bibliothèques françaises

L’Agence des affaires culturelles du gouvernement japonais va produire des listes personnalisées de mangas pour les bibliothèques internationales.

Pour promouvoir le manga, le gouvernement va donc proposer dès 2024 des listes personnalisées.

Celles-ci seront basées sur la variété de thèmes et de genre de ce segment. Elles tiendront compte aussi de la culture, de la religion et de l’éthique de chaque pays. Dans un premier temps, l’agence demandera aux chroniqueurs locaux d’établir une liste de 100 mangas en tenant compte de ce premier objectif. Celle-ci sera étudiée et / ou complétée afin d’offrir un panorama le plus précis possible des œuvres.



L’autre but est de faire découvrir aux bibliothèques des séries moins connues qui mériteraient de l’être. « En rendant une variété d’œuvres plus accessibles, nous soutiendrons l’expansion à l’étranger d’œuvres autres que les œuvres connues. » explique le communiqué.



Pour le moment, les japonais portent leur attention sur 3 pays : la France, les USA et l’Espagne qui sont les plus grands consommateurs de mangas. Si l’intérêt des établissements est au rendez-vous, le nombre de pays sera étendu.



Ces listes seront disponibles sur un site web spécial dans la langue des pays concernés. Elles présenteront le synopsis et les informations générales sur les titres.

