10 astuces incontournables pour devenir un pro de la recherche dans Google Search

Saviez-vous qu’il existe des requêtes précises pour cibler et affiner ses recherches ? Nous vous dévoilons 10 astuces pour devenir un pro de la recherche.

Avis à tous les utilisateurs de Google Search qui ne se contentent pas des articles sélectionnés, triés et servis sur un plateau par les algorithmes de Big G. Il est encore possible d’effectuer des recherches par soi-même dans Google Search et d’afficher des résultats très précis.

Nous vous révélons comment faire. En cadrant vos recherches avec des termes spécifiques vous allez éviter d’être inonder de résultats inintéressants. Vous allez gagner du temps pour trouver exactement ce que vous cherchez.

Voici 10 astuces qui vont transformer votre quotidien sur Google Search.

Trouvez exactement ce que vous cherchez

Les guillemets sont un bon moyen pour cibler une recherche. Mettez entre guillemets sans espace votre requête. Par exemple “meilleurs smartphones Android pour photo ‘2023’ “.

Le moteur va recherche les articles contenants ces mots exacts. Si vous souhaitez faire ressortir uniquement les résultats pour cette année, ajoutez ‘2023’ entre guillemets à l’intérieur. Seuls les meilleurs smartphones Android 2023 pour la photo seront sélectionnés.

Recherchez un type de fichier

Effectuer une recherche sur un type de fichier spécifique peut être intéressant par exemple si vous recherchez le mode d’emploi d’un appareil. Vous pouvez par exemple faire une recherche uniquement sur des fichiers PDF.

Ajoutez la requête filetype:PDF avant les mots clés. filetype:PDF mode d’emploi Samsung Galaxy S23 Ultra, sélectionnera les modes d’emploi en PDF pour le S23 Ultra. Cette requête fonctionne aussi avec les extensions images comme filetype:PNG ou filetype:JPG.

Mettez des conditions

Vous pouvez ajouter des conditions à votre recherche avec les notions OR et AND. Ces conditions doivent être entrées en majuscules pour être interprétées par Google. Conservons la requête Meilleurs smartphones Android et ajoutons AND ou OR.

La requête « Meilleurs smartphones Android OR iPhone 2023 » ajoute les iPhone dans la recherche.

Eliminez des résultats

Il existe un moyen de limiter les résultats en excluant des mots clés. A la fin de votre requête, ajoutez un mot clé précédé d’un tiret. Les résultats vont exclurent tous les articles avec ce mot. Meilleurs smartphones Android 2023 pour la photo -iPhone.

Restreindre la recherche à un site

Vous pouvez effectuer des recherches en sélectionnant uniquement un site. Entrez site:idboox.com Galaxy S23 Ultra dans le moteur Google. Google affichera en priorité tous les articles du site idboox.com qui parlent du Galaxy S23 Ultra.

Faire des recherches basées sur une source

Vous pouvez effectuer des recherches en vous basant sur une source. Contrairement à la requête site:idboox.com qui va rechercher uniquement à l’intérieur du site la requête source:idboox.com va élargir le champ. La recherche va s’étendre à tous les sites qui citent cette source.

Recherche sélective dans un titre

Google Search se base sur le titre, l’URL et le contenu des premières lignes du contenu pour afficher ses résultats. Vous pouvez cibler un seul de ces éléments. Entrez la requête intitle:Top smartphones 2023 ou allintitle:Top smartphones 2023.

Cette dernière est plus adaptée pour les phrases longues. Vous pouvez faire la même chose avec inurl: ou intext:

Recherchez un prix

Vous pouvez effectuer une recherche en vous basant sur un prix. Si vous recherchez les meilleurs smartphones à moins de 300€, indiquez le symbole de la devise avec le prix. Tapez les meilleurs smartphones 2023 €300.

Les résultats vont afficher les meilleurs smartphones en dessous de 300€. Google Search comprend aussi une fourchette de prix avec la requête 200€…300€. Cela fonctionne aussi avec les horaires, les dimensions, etc.

Des recherches ciblées sur les réseaux sociaux

Google Search vous autorise avec effectuer des recherches uniquement sur les réseaux sociaux. Lancez par exemple la requête Festival Dragons et lanternes @twitter. Vous découvrirez les post Twitter/X qui parlent du derniers Festival Dragons et Lanternes au Jardin d’acclimatation. La même chose fonctionne avec Facebook, etc.

Une recherche sur des sites semblables

Si vous appréciez particulièrement un site et que vous recherchez d’autres sites comparables, entrez related: et le nom du site. related:wikipedia.com, vous donnera tous les sites comparables à Wikipedia.

