Marc Boutavant décroche le Prix de la Grande Ourse 2022

On le connait pour ses dessins géniaux dans Ariol, Mouk, Edmond ou encore Chien pourri.

L’illustrateur Marc Boutavant remporte la Grande Ourse 2022, une distinction décernée par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis en partenariat avec l’Institut français.



Tout au long de son parcours, Marc Boutavant a travaillé avec différents auteurs comme Astrid Desbordes pour la série Edmond, Emmanuel Guibert pour Ariol (lire notre chronique sur le tome 18) et Colas Gutman pour Chien Pourri. À chaque fois, l’illustrateur a su s’approprier l’univers de chacun, au point que l’on se dise que personne d’autre n’aurait pu illustrer ces histoires comme lui.



Ce prix a été remis à l’illustrateur le mardi 8 novembre à l’occasion de « La Soirée du Salon ».

Pour l’occasion, le facétieux dessinateur a appelé sur scène ses partenaires auteurs ainsi que les éditeurs avec lesquels il travaille.

C’est dans la bonne humeur que Sylvie Vassalo, directrice du salon a aussi présenté le prochain grand rendez-vous de Montreuil qui aura lieu du 30 novembre au 5 décembre.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse, la grande fête du livre !

Pour la 38e édition, le SLPJ a choisi le thème Désirs de mondes. Les organisateurs invitent les visiteurs à redessiner le monde qu’on désire pour faire un pied de nez à une actualité bien triste et préoccupante.



Cette année le salon sera hybride, il prendra ses quartiers à Montreuil mais aussi dans toute la France et à la Télé ! Ces satellites ont pour objectif de faire rayonner toutes la chaine du livre. 140 libraires sont partenaires ainsi que 360 bibliothèques.



De plus, le SPJ et des dizaines d’auteurs donnent rendez-vous aux passionnés de littérature de jeunesse à la télé sur le canal 34 de la TNT pour 3h de programme quotidien de 17 à 20H.

Bien entendu, de nombreux auteurs et éditeurs seront présents pour des dédicaces, des tas d’animations sont prévues pour le grand public. A noter, et c’est une première, la création d’un Shoot the Book pour les pros en partenariat avec le BIEF.

