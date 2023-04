Maroc – Plus de 300 000 livres numériques en arabe et en français dans les bibliothèques

Le ministère de la Culture marocain a annoncé le lancement d’une bibliothèque de livres numériques au service des ressortissants du Maroc.

328 480 ebooks sont désormais à portée de clics des lecteurs marocains. Ces livres numériques sont à la disposition du public en passant par les bibliothèques du pays.

Une bibliothèque multilingue

Cette gigantesque bibliothèque met à disposition 141.500 livres en français, 58.400 en anglais, plus de 20.600 titres en arabe et 8000 dans d’autres langues étrangères.



Ce nouveau service est à la fois un coup de pouce aux maisons d’édition en langue arabe et pour lecteurs de tous les âges.

Le contenu est varié afin de satisfaire toutes les envies. L’autre objectif est d’étoffer le catalogue des bibliothèques publiques pour fournir des contenus à environ 9.979 comptes au profit des lecteurs. Enfin, le ministère espère faire grandir le goût à la lecture en permettant de télécharger des livres gratuitement et obtenir des informations de manière instantanée et avec un minimum d’effort.



Pour accéder à cette bibliothèque, il suffit de contacter les bibliothèques publiques des différentes régions du Royaume.