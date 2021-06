My Petit Futé crée votre guide de voyage sur mesure en quelques minutes - IDBOOX

Envie de partir, de faire un petit voyage en France ou à l’étranger ? My Petit Futé propose de vous accompagner pendant votre séjour.

Avec lui, vous composez votre guide touristique numérique sur mesure en fonction de vos souhaits.

Nous avons testé ce guide de voyage pas comme les autres et on explique comment ça marche.

Je compose mon guide comme je veux !

L’interface est super simple à utiliser. Vous créez un compte. Puis vous choisissez votre destination.



Vous sélectionnez la distance que vous voulez parcourir (moins de 20KM, 50KM etc.) lors de votre séjour.

Choisissez les infos nécessaires pour vous parmi plusieurs thèmes : A voir, se régaler, faire une pause, se loger etc. Il y a en tout 7 thèmes au choix (tous ou quelques-uns).



Vous validez vos choix, vous payez 1.99 euros (et oui c’est tout) et en 4 minutes chrono max vous recevez un email avec un lien de téléchargement.



Vous choisissez si vous voulez lire votre guide au format ePub ou PDF et c’est tout !

En route pour Séville ou ailleurs ?

Lors de la composition de notre guide perso, on a choisi 5 thèmes, le guide envoyé fait 81 pages juste avec l’essentiel.

Bon ma valise est prête, je pars pour Séville avec mon guide !

Blague à part, le concept est hyper bien fait. C’est simple, pas cher et le contenu est top. Nous avons été conquis par cette nouvelle façon de composer un guide de voyage rien qu’à nous, même si le procédé existe depuis plusieurs années !