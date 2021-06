Returnal sur PS5 - Un jeu trop dur à jouer - IDBOOX

J’ai essayé Returnal sur PS5, et malheureusement le jeu était trop dur pour moi ! Je l’avoue, ce sont des choses qui arrivent.





Ressenti sur Returnal

Returnal est une sortie récente de Sony, exclusivement sur PS5. PlayStation m’a fait parvenir un code pour tester le jeu. Et comme beaucoup d’autres testeurs et joueurs, j’ai fait face à une difficulté incroyable m’empêchant de pouvoir vous proposer un test classique.

Après plusieurs heures passées sur le jeu et un grand nombre de morts et donc de retours à zéro, il est temps pour moi de lâcher l’affaire et de vous le dire.

Très inspiré par la science-fiction, Returnal propose un scénario qui plaira aux cinéphiles du genre avec cette mystérieuse astronaute perdue on ne sait où et qui va tenter de survivre à un environnement hostile. En parallèle de cela, on va constater que chaque fois qu’elle meurt, vous repartirez de zéro.

De plus, l’agencement des salles qui suit votre point de départ varie de manière aléatoire, tout comme les bonus que vous retrouverez. C’est donc un Rogue-Like.

Un encart au tout début du jeu nous prévient que le jeu est exigeant et que pour réussir il faudra aussi avoir de la chance sur les armes que nous récolterons.

Returnal est un TPS avec de nombreux ennemis à abattre dans chaque salle dont certains très gros monstres.

Plutôt beau comme jeu, dommage !

Visuellement le jeu est plutôt beau même si extrêmement sombre, en tout cas l’ambiance qui s’en dégage est indéniablement angoissante et répond parfaitement aux exigences du genre cinématographique dont il s’inspire.

Julien Chièze, journaliste jeu vidéo bien connu, explique tout ce que je viens de dire à merveille dans sa vidéo dans laquelle vous pourrez également retrouver quelques séquences de gameplay. N’hésitez donc pas à la regarder.

Conclusion

Si vraiment vous vous sentez d'attaque face à un tel défi, alors vous pourrez l'acheter. Mais sinon, je vous déconseille de tenter votre chance pour éviter de grosses frustrations.