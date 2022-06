Nabook – La nouvelle plateforme de lecture pour les 7 – 14 ans

Nabook est une application de lecture pour les juniors de 7 à 14 ans. L’idée est de donner le goût à la lecture de façon différente.

La plateforme propose des lectures tirées du catalogue de plusieurs éditeurs indépendants comme Scrineo ou Gulfstream mais aussi en invitant à lire des productions originales.



« Nous misons sur l’instantanéité du support et du format, grâce à un découpage des romans en séries d’épisodes. Les lecteurs découvrent le récit sous forme de bulles de messagerie et des avatars leur recommandent des œuvres en fonction de leurs comportements de lecture” explique Karoly Fogarassy, CEO de Nabook.



Les histoires sont adaptées aux jeunes lecteurs, chaque « épisode » dure environ 5mn. L’application propose un dictionnaire intégré pour comprendre les mots difficiles. Les livres sont aussi pensés pour les enfants dyslexiques grâce à une police appropriée que l’on peut paramétrer.



Nabook s’adresse à toutes les envies, il y a des romans classiques, mais aussi des histoires tirées de jeux vidéo et prochainement l’appli proposera, une histoire de Robin des Bois adaptée de la série TFOU de TF1. Cette nouveauté sera lancée à l’occasion de Partir en Livre, le 22 juin.

Cette appli disponible sur iTunes et G Play propose un abonnement 5,99€/mois ou 49€/an.

