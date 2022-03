Partir en Livre 2022 – L’affiche dévoilée et les réjouissances - IDBOOX

Partir en Livre, aura lieu du 22 juin au 24 juillet 2022. La grande fête du livre jeunesse prépare sa huitième édition pour le plaisir des petits et des grands enfants.

Cette année pas de masque, on chausse les bobs et on découvre des tas de livres pour enfants et ados.

Le CNL a dévoilé l’affiche officielle de Partir en Livre 2022. D’un rouge pétant elle met en avant Idéfix et ses amis. Le thème choisi pour cet été est l’amitié, quoi de mieux que le célèbre chien pour symboliser cette thématique !

Idéfix et sa bande d’irréductibles copains vous font vivre cet été, la grande fête du livre jeunesse. Dans les livrodromes, au pied des immeubles, sur les plages, sous la tente, ou simplement chez-vous, sur le numérique : des milliers d’animations vous attendent !

Rendez-vous du 22 juin au 24 juillet partout en Gaule, de Lutèce à Massilia, de Carnac à Lugdunum, mais aussi chez les Helvètes, les Germains, les Romains, les Ibères…

Le livrodrome est de retour cette année à l’instar du Tour de France. Il s’installera tous les deux jours dans une ville différente sur l’ensemble de la manifestation.

Et, jusqu’au 15 mai 2022, référencez vos événements et bénéficiez du kit de communication, pour mettre vos animations aux couleurs de Partir en Livre ici

