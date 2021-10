Netflix lance un club de lecture virtuel - IDBOOX

A partir du 16 novembre, Netflix lance aux USA, un club de lecture virtuel. La plateforme mettra en valeur les titres adaptés en séries et en films, et ils sont nombreux !

Le Netflix Book Club sera présenté par l’actrice de la série Orange Is The New Black, Uzo Aduba. Ce programme sera diffusé sur la chaine YouTube Still Watching et sur la page Facebook US de Netflix.



Les comédiens et les auteurs seront réunis pour parler des livres et du film autour d’une tasse de café, sponsorisée par Starbucks.



Dans un communiqué, Netflix explique que la plateforme a donné un nouveau souffle à des livres comme La Chronique des Bridgerton publié il y a 18 ans, ou encore Le Jeu de la Dame paru il y une bonne trentaine d’année, et bien sûr Arsène Lupin!



Parmi les programmes proposés par Netflix Book Club, on suivra aussi la chronique du processus d’adaptation de la page à l’écran.

On aimerait bien avoir la même chose en français mais en attendant découvrez la version en anglais ici