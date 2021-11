Novembre Numérique – La fête des cultures numériques

Novembre Numérique se tiendra à Paris du 24 au 29 novembre. Pour sa 5e édition, la fête des cultures numériques organisée par l’Institut Français aura lieu à Paris.

Centre Pompidou, BnF, Alliance Française… plusieurs lieux de culture de la capitale accueillent les évènements de Novembre Numérique.

Du 24 au 29 novembre 2021, ateliers, performances, tables-rondes, exposition, présentation d’œuvres et rencontres professionnelles mettront en avant la richesse de la création numérique française et interrogeront les formes, usages et enjeux de la révolution numérique.

Cette édition parisienne de Novembre Numérique sera l’occasion pour l’Institut français de présenter en exclusivité sa nouvelle exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques qui propose une découverte pédagogique et ludique des cultures numériques, à travers une trentaine de créations mêlant œuvres d’art numérique, web documentaires, jeux vidéo et expériences en réalité augmentée.



Des activités pour petits et grands sont à découvrir autour du livre et de l’éducation. Découvrez le programme complet ici