Nuits de la lecture 2024, prenez la date !

La nouvelle édition des Nuits de la lecture est officielle. Les Nuits de la lecture 2024 auront lieu du 18 au 21 janvier dans toute la France.

Cette 9e édition s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux Olympiques. Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques…

L’affiche de l’évènement est de Chloé Cruchaudet, dessinatrice, et auteure de BD comme par exemple, Groenland Manhattan. Pour illustrer le thème des Nuits, elle a imaginé un corps « dynamique, qui serait à l’image de l’énergie, de la tension de notre esprit quand il est occupé à lire. »

Au cours de quatre jours et nuits exceptionnels, des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières.

Pour les professionnels du livre voulant participer, le CNL a mis à jour sa plateforme. On y trouve notamment : un formulaire d’inscription, des outils à disposition pour préparer et accompagner les animations, un espace d’inspiration et d’infos. C’est ici

