On peut enfin prêter ses livres numériques !

Avis aux amateurs de lecture numérique, on peut enfin partager ses ebooks auprès de ses amis !

C’est un grand pas pour la démocratisation des livres numériques, les lecteurs ont été entendus, on peut désormais prêter ses ebooks à 29 personnes, on vous explique comment ça se passe.

ePagine, travaille depuis des années avec des libraires indépendants vendant des ebooks. Fort d’un réseau de plus de 1100 librairies, elle travaille sans cesse en concertation avec EDRLab pour rendre les livres numériques interopérables et accessibles à tous.

Pour faciliter cette pratique tout en protégeant le droit d’auteur, il y a la DRM LCP, un système de protection pour éviter le piratage qui a pour but de ne pas contraindre le lecteur.

En plus de pouvoir lire les ebooks sur n’importe quel support, on va pouvoir désormais prêter ses fichiers dans la limite du raisonnable.

DRM Readium LCP adoptée à l’unanimité

L’autre grande nouvelle concernant cet avancement concerne les éditeurs. En effet, 100% des éditeurs français adoptent désormais la fameuse DRM LCP.

François Boujard, cofondateur d’ePagine, explique : « C’est la totalité du catalogue de l’édition française qui est disponible en librairie avec cette protection responsable, et au même prix que sur toutes les plateformes ! ».



De plus, ePagine a appliqué la DRM LCP aux fichiers ePub mais aussi aux fichiers PDF.

L’intégralité du réseau de librairies partenaires proposant des fichiers LCP est désormais accessible en ligne ici . Une mappemonde interactive, recense l’ensemble des libraires engagés dans la promotion du livre numérique et permet aux usagers de trouver la librairie la plus proche.

Le partage d’ebooks comment ça se passe ?

En téléchargeant un livre numérique couvert par cette fameuse DRM on peut donc en toute légalité partager ses lectures « dans un cadre familial ». Pour cela ePagine a mené des tests auprès de 3400 utilisateurs. Seuls 2 d’entre eux n’ont pas respecté la règle en piratant le contenu.



Les livres sous LCP, dispensent désormais le lecteur de la création d’un compte auprès d’un service tiers et de son identification préalable à la lecture de son livre numérique. Reposant sur un système de phrase secrète (pass-phrase), elle lui permet d’accéder facilement à ses livres numériques sur différents supports de lecture. Et c’est grâce à cette phrase magique qu’on peut partager un livre. Il suffit pour cela de transmettre celle-ci à l’ami avec lequel on veut partager un livre.



Au travers d’un parcours simplifié, l’utilisateur peut charger et déverrouiller son contenu dans une des nombreuses applications gratuites au moyen de la pass-phrase qu’il aura obtenue ou préalablement choisie.

Ce procédé s’inscrit dans la règle du Privacy by Design, qui a pour objectif de garantir que la protection de la vie privée. Avec cette évolution, les éditeurs, ePagine et EDRLab misent sur la responsabilité des lecteurs, car l’objectif est de promouvoir une pratique « sociale » du livre dans un cadre privé.

A noter que Stéphane Michalon ePagine interviendra lors de la conférence animée par Elizabeth Sutton à Creativ’Book pour parler de cette avancée (inscription gratuite ici)