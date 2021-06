OP ALL STARS 2021 - Plus de 800 livres numériques en promo à 1.99 euros ! - IDBOOX

Le diffuseur de livres numériques e-Dantes et les éditeurs partenaires lancent l’OP ALL Stars 2021.



Plus de 850 ebooks sont au prix unique de 1,99 euros. Du 28 juin au 2 juillet, profitez de remises et remplissez vos liseuses, smartphones et tablettes de livres géniaux !



Romance, Thriller, Polar, jeunesse, littérature, documents, imaginaire vous n’avez qu’à choir ce qui vous plait. Encore une fois les livres sont à 1.99 euros seulement !

OP ALL Stars 2021 comment ça marche ?

Les éditeurs ont sélectionné plus de 800 livres numériques. Ils en ont baissé le prix. Chaque jour une nouvelle liste de 150 livres sera mise en promotion et se renouvellera le jour suivant.

Autrement dit il y aura du lundi au vendredi tous les jours de nouveaux livres à télécharger toujours au même prix, soit 1.99 euros !

Avant les vacances, vous découvrez de nouveaux auteurs, ou vous téléchargez vos auteurs préférés.

Revenez sur idboox tous les jours pour découvrir les nouvelles sélections.



Pour téléchargez vos livresà 1.99€ Cliquez ici sur Fnac Kobo Ou Cliquez ici sur Amazon

D’autres librairies participent à l’évènement.

Les éditeurs de l’OP ALLSTARS organisée par e-Dantès

Groupe Bragelonne – Groupe Leduc.s – Groupe Bookmark – Groupe Jouvence – Groupe Anne Carrière – Éditions Métailié – L’Atalante – Flamant Noir – Éditions Lajouanie – ActuSF – Mnémos – Les Moutons électriques – L’Homme sans nom – Les éditions Léha – Evidence Editions – Sharon Kena – Alter Real – Le Verger éditeur – Le Castor Astral – Ynnis éditions.