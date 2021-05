Où se trouvent les acteurs du livre audio en France ? Libraire, bibliothèque, éditeur - IDBOOX

Lors des premières Rencontres francophones du livre audio, la Plume de Paon a présenté une carte interactive intéressante.

Cette carte indique où sont situés les différents acteurs de la chaine du livre audio, en France. L’objectif est de mieux les connaitre.



Librairies, éditeurs, festivals, bibliothèques et associations sont sur cette carte. Elle a été conçue par les étudiants de l’Université de Poitiers.



Un point manque toutefois. On aurait aimé y voir les différentes entreprises qui produisent des livres audio. Cette carte sera probablement mise à jour au fur et à mesure. A ce propos, les studios sont listés dans la nouvelle édition du Guide des éditeurs de livres audio.



A noter que chaque épingle sur la carte est cliquable et vous renvoie directement par un clic vers l’acteur en question.



Les premières Rencontres francophones du livre audio ont réuni près de 250 professionnels pendant 2 jours sur zoom venant des 4 coins du monde ! Lire d’autres articles sur le livre audio ici