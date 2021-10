Partir en Livre 2022 – Proposez vos projets - IDBOOX

Partir en Livre reviendra en 2022. La grande fête du livre jeunesse se déroulera du 22 juin au 24 juillet 2022.

À l’occasion de cette 8e édition, la manifestation prendra de l’ampleur pour toucher un public d’enfants et d’adolescents toujours plus grand.

L’événement durera plus longtemps et commencera pour la première fois avant la fin de l’école pour mener un travail plus approfondi avec l’Education nationale.

Pour préparer ce grand moment culturel et populaire qui aura pour thème l’amitié, le CNL invite les professionnels à proposer leurs projets pour Partir en Livre.

Le CNL lance son appel à projets qui permet à tout type de structure (association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif, centre d’animations, collectivités territoriales, municipalités…) de présenter un projet pour obtenir une labellisation et un soutien financier. L’an dernier, l’organisme a soutenu à hauteur de 70%, 171 projets.

Le dépôt des demandes d’aide se fait exclusivement en ligne par le biais d’un portail des demandes d’aide, jusqu’au 14 janvier 2022. Pour déposer votre projet c’est ici