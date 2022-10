Passeurs de voix fait découvrir et aimer la lecture aux enfants

Jusqu’au 20 novembre, Bookinou organise dans les bibliothèques et les écoles l’opération Passeurs de voix.

L’objectif est d’inviter les plus jeunes à découvrir la lecture par la voix de leurs ainés.



Plus de 500 bibliothèques et écoles participent à ce joli moment dédié aux livres et à la littérature jeunesse.

Bookinou c’est la conteuse pour enfants sans écran, nous vous en parlions il y a quelques mois et la start-up française progresse dans l’univers de la lecture grâce à de nombreuses initiatives intéressantes comme cette opération. (lire notre article)

Participez à Passeurs de voix

Les volontaires sont invités à participer à des ateliers d’enregistrement organisés dans les bibliothèques. Ainsi, chacun peut offrir sa voix.

Ces captations sonores permettront ensuite de créer une bibliothèque de livres audios, accessible à tous sur le Bookinou mis à disposition au sein de chaque établissement.

Dominique Pinon comme ambassadeur

Le comédien Dominique Pinon joue le jeu et prête sa voix à de nombreuses histoires.

Pour cette première édition de l’opération « Passeurs de voix », La société française a souhaité soutenir Biblionef. La vocation de cette ONG, est de faciliter l’accès aux livres et à la lecture d’enfants et adolescents défavorisés à travers le monde. Pour cela elle offre des livres papier et audio à ceux qui en ont le plus besoin.

En partenariat avec la maison d’édition Seuil Jeunesse, qui fête cette année ses 30 ans, 100 Bookinous, contenant gratuitement les livres audio avec la voix de Dominique Pinon, et 100 ouvrages papier de « Charles le Dragon », seront offerts à Biblionef pour l’occasion.

