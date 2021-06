Pedaleo – Le libraire qui prescrit les livres sur Instagram et les livre à vélo - IDBOOX

Pedaleo est un projet antérieur à la pandémie de la Covid-19. Carlos Cardani est l’un des fondateurs de cette librairie atypique du Chili.

Pedaleo est un projet qui date d’il y a 4 ans. Cette librairie indépendante basée au Chili est très particulière.

Le libraire effectue ses recommandations de livres et prend ses commandes sur Instagram du lundi au jeudi. Ensuite, les ouvrages sont directement livrés à vélo au domicile du lecteur, du vendredi au dimanche.

Pedaleo est un concept bien à part, en plus de son modèle économique original, la librairie entend proposer aux clients des livres hors des sentiers battus, on n’y trouve pas de bestsellers.

De plus, Pedaleo a pour objectif de démocratiser la lecture en proposant d’amener le livre dans des quartiers de Santiago où il n’y a pas de librairies et où les gens sont un peu éloignés de la lecture.

Ce cocktail réseaux sociaux, livre et sport est une idée brillante, qui pourrait faire des émules dans d’autres pays.

