Piratage – En 2023, il y a eu 141 milliards de visites sur des sites pirates !

La piraterie des contenus numériques augmente. En 2023, MUSO et le cabinet Kearney ont comptabilisé 141 milliards de visites sur des sites web dédiés au piratage.

Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2019. Le cabinet spécialisé dans le domaine estime que cela représente 386 millions de visites sur ces sites chaque jour. C’est énooooorme !

Selon l’analyse, la plupart des actes de piratage ont lieu aux États-Unis et en Inde, bien que l’Europe et la région Asie-Pacifique connaissent un taux de piratage par habitant plus important. Dans toute l’Asie, il y a eu en moyenne 34 visites de sites Web de piratage par personne en 2023, contre 26 visites de piratage par an en Amérique du Nord.



L’étude ne mentionne pas le volume pour le livre numérique et met plutôt l’accent sur le piratage de vidéos.

Concernant ce support, le cabinet d’analyse explique cette hausse par une lassitude des abonnements aux plateformes de streaming, mais aussi du fait que celles-ci limitent drastiquement le partage de mots de passe en y ajoutant de la publicité.



Selon MUSO, le piratage de films en Inde a augmenté de 80 % entre 2022 et 2023. Selon eux, les contenus animés (films, vidéos, émissions) représentent 25% du piratage total dans le monde, l’année passée.



Les analystes pensent que si les plateformes changeaient leurs modèles, le potentiel de récupération de la perte financière serait important. Cela augmenterait le marché de la vidéo à la demande de 4 %, soit 24 milliards de dollars !



Toujours selon le cabinet, si les gens piratent ces contenus ce n’est pas pour faire des économies mais plutôt pour consommer des contenus auxquels ils n’ont pas accès légalement en raison de la multiplicité des offres.

