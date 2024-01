Le Comic Con arrive à Paris en 2024 !

Après Bruxelles et Amsterdam, le Comic Con 2024 aura lieu à Paris à la Porte de Versailles.

Amateurs de Pop Culture et geeks de la planète, notez les dates de cet évènement, c’est du 30 et 31 Mars.

Les Héros et les Méchants du cinéma et de la télévision viendront rencontrer leurs fans au Comic Con France.

Dans le coin des méchants, il y aura Palpatine, l’Empereur de Star Wars et l’effrayant Freddy Krueger.

Dans le camp opposé, rencontrez C3PO et MacGyver. Cosplay City accueillera les fans.

Les cosplayers revêtiront leurs costumes les plus impressionnants et participeront au célèbre concours de cosplay.

Un marché geek sera également présent avec des stands de BD, films, séries, animés, jeux vidéo et bien plus encore.

De nombreux invités d’exception seront présents, avec notamment Kevin Eastman, le co-créateur, artiste et scénariste des Tortues Ninja ! Le programme n’est pas encore finalisé, mais le Comic Con France est déjà très prometteur !

