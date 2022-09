Proposez votre livre jeunesse aux éditions Gründ

Les éditions Gründ Jeunesse lancent leur premier concours d’écriture. Si vous avez plus de 18 ans et de belles idées de livres enfants proposez votre manuscrit.

Le challenge, Ecris-moi une histoire est ouvert à toutes et tous, si vous avez un manuscrit non publié et en français, tentez votre chance.



Proposez un livre pour les enfants à partir de 3 ans. Le texte inédit doit comporter entre 530 et 3000 mots.

Les projets seront soumis à un jury composé de professionnels du livre jeunesse, de journalistes et de libraires. L’illustrateur sera choisi dans un second temps et le livre paraitra en 2023.



Vous avez jusqu’au 30 novembre pour candidater, envoyez votre texte à ecrimoiunehistoire@grund.fr .

Si votre histoire est élue lauréate, vous entrerez dans une maison d’édition qui a plus d’un siècle et qui publie encore et toujours de beaux livres pour les enfants !

