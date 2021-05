Quatre podcasts et créations sonores mis à l'honneur - IDBOOX

Alors que le Festival du Livre audio, organisé par l’association La Plume de Paon, vient de se dérouler du 10 au 22 mai en format globalement virtuel, il a été étendu pour la toute première fois au podcast.

Dans ce contexte, le Festival a proposé à Christophe Rioux, journaliste pour LIRE Magazine littéraire et auteur du podcast « La Voix des Pages », de sélectionner ses « Coups de cœur ». De manière inédite, quatre podcasts ou créations sonores ont été retenus et révélés lors d’une rencontre autour de la thématique « Podcasts : des mots et des images ».

Les coups de cœur

– « Les Enquêtes du Louvre » de Martin Quenehen (Musée du Louvre)

– « La Fin des idoles » de Nicolas Gaudemet (Youboox)

– « Roman Mortelle Adèle : Mortel un jour, Mortel toujours » de Mr Tan (Bayard Jeunesse)

– « Imagine Pablo » de Pauline Caupenne et Elsa Daynac (Musée Picasso Paris)

Le dynamisme des contenus parlés

Lors de cette nouvelle édition, les rencontres en ligne du Festival du Livre audio et du podcast, organisées en partenariat avec l’Institut français et modérées par Christophe Rioux, ont pris acte du dynamisme actuel du livre audio conforté par les confinements successifs : parmi elles, des Masterclasses d’une heure avec des auteurs dont les œuvres ont été adaptées en livres audio (Valentine Goby, Eric Plamondon, Jérôme Attal, Catherine Verlaguet), mais aussi des tables rondes avec les équipes mobilisées autour d’un livre audio, d’une création sonore ou d’un podcast (« Marée montante » de Charles Quimper aux éditions Alto, « La Ruée vers l’autre » de Mafane chez Planète Rebelle ou « In the Field » des Ensembles 2.2 conçu dans le cadre de Esch2022 – Capitale européenne de la culture).

Dans la continuité des Rencontres francophones du Livre audio du 14 et du 15 mai, le Festival du livre audio et du podcast a par ailleurs rendu hommage à la vitalité des créations sonores dans leur diversité, à travers les témoignages d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs et de comédiens de pays francophones, à l’exemple du Québec particulièrement représenté cette année.

Communiqué