Radio France et Biblioondemand proposent des podcasts aux bibliothèques

Radio France et Biblioondemand se sont associés pour lancer une offre de podcasts à destination des bibliothèques. Ces ressources sont disponibles pour les bibliothèques publiques et universitaires.

L’objectif est de proposer des outils et des clés d’apprentissage et de compréhension du monde complémentaires dans divers domaines : sciences, culture, éducation…

Quelle offre pour les bibliothèques ?

Dotée de 90 émissions et podcasts issues des antennes du groupe RadioFrance, l’offre inclut notamment des programmes jeunesse (Les Odyssées, le Vrai du Faux Junior), des émissions d’histoire et scientifiques, des grandes collections documentaires, des émissions culturelles et économiques (La Compagnie des Oeuvres, Avec Philosophie, On n’arrête pas l’éco).

Il y a aussi des émissions d’actualités (Affaires étrangères, Questions politiques) et des collections nous permettant de mieux appréhender le monde qui nous entoure (Mécaniques du complotisme, Le code a changé).

Comment ça marche ?

BiblioOnDemand est une librairie numérique pour les bibliothèques et centres de documentation filiale d’Archimed.

Nous avons demandé à BiblioOndemand comment les contenus étaient intégrés aux portails web des bibliothèques. « Si le client a un portail Syracuse, un connecteur pré-paramétré est mis en place. Si le client n’a pas de portail Syracuse, nous mettons en place un entrepôt OAI. La bibliothèque pourra ainsi mettre en place « un moissonnage » quotidien. », nous a-t-on expliqué.

Combien ça coûte ?

Il existe plusieurs formules. Ainsi pour les bibliothèques, Il y a un bouquet jeunesse, un bouquet adulte et une offre globale.



Concernant les prix pour les bibliothèques publiques, les tarifs sont calés en fonction du nombre d’habitants. Par exemple, pour une ville de 20 000 à 100 000 habitants le tarif pour la formule complète est de 1800 euros avec les mises à jour. Le bouquet jeunesse coûte quant à lui 900€ pour l’année.



Pour les universités et les grandes écoles les tarifs sont également décomposés en bouquet : Sciences et savoir, actualités et médias ou la formule compète. Pour cette dernière, le prix de l’abonnement est de 2000€ par an pour les grandes écoles et 2300€ pour les universités.



Cette initiative est intéressante à plusieurs titres. Elle permet assez facilement d’intégrer un flux de contenus qui complète parfaitement les publications disponibles dans les établissements. L’autre intérêt réside dans la mise à jour quotidienne des podcasts permettant ainsi d’accéder aux dernières actualités.