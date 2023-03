Google va introduire son ChatGPT dans Gmail et Docs

Google annonce l’injection d’une dose d’intelligence artificielle générative dans ses applications de productivité comme Gmail et Docs.

Google accélère le déploiement de son intelligence artificielle dans ses services. ChatGPT 4 vient d’être lancée et le potentiel de cette nouvelle génération de l’intelligence artificielle d’OpenAI pourrait déstabiliser Google.

Le géant du web multiplie les annonces pour ne pas se faire devancer.

Google met de l’intelligence artificielle dans Gmail

Après son Chatbot Bard désigné comme le nouveau compagnon de Search, le géant du web se penche sur ses services de productivité les plus populaires. Google va ouvrir la porte de Gmail, Docs, Slides, Sheets, Meet et Chat à son intelligence artificielle générative (Microsoft a déjà commencé ce virage sur ses applications avec ChatGPT).

Ce nouveau compagnon a pour objectif d’assister l’utilisateur dans son travail de façon créative. L’IA est capable d’écrire, de résumer, de formuler, de corriger, de conseiller et bien d’autres choses encore.

Tout dépend du service. Google donne des exemples. Dans Gmail, son IA sait écrire des brouillons, répondre, résumer ou appliquer des priorités. Dans Docs, elle peut écrire, corriger, relire ou vous donner des idées pour améliorer votre texte.

L’IA générera automatiquement des images, du son ou de la vidéo dans Slides.

Une intelligence artificielle pour quoi faire ?

Google rentre plus dans le détail notamment avec Docs et Gmail. Vous pouvez par exemple lui demander d’écrire une description de poste pour une embauche ou alors une invitation pour l’anniversaire de votre enfant.

Une première version vous sera proposée. Vous pouvez ensuite l’améliorer et la peaufiner avec l’aide de l’IA. Elle peut également mettre en forme des notes prises pendant une réunion et les transformer en mail avec le bon style et le ton souhaité selon votre interlocuteur.

Bref, selon Google cette intelligence artificielle est là pour faciliter la vie et vous faire gagner du temps.

L’intelligence artificielle dans Google Workspace, c’est pour quand ?

Le géant du web ne perd pas de vue que l’humain reste aux commandes. La compagnie précise que l’IA ne remplace pas l’ingéniosité, la créativité et l’intelligence d’une personne. Elle peut se tromper et elle a besoin d’être guidée.

Selon les principes de Google l’IA fait des suggestions que l’utilisateur a le choix d’accepter et de modifier.

Cette intelligence artificielle générative pour les Gmail et autres est uniquement disponible en anglais et aux Etats-Unis dans le cadre du programme Trusted Tester. Elle sera déployée à plus grande échelle à la fin de l’année 2023.