RDV pour le Quart d’heure de lecture national en 2024

Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et l’ensemble de ses partenaires invite, pour la troisième édition, tous les Françaises et Français à un « quart d’heure de lecture » national, le mardi 12 mars 2024.

Pour cela, le CNL invite d’ores et déjà les structures souhaitant rejoindre l’événement à s’inscrire sur son site internet, à consulter le guide pratique en ligne et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #12marsjelis. Nouveautés cette année, le Quart d’heure de lecture sera identifié par une nouvelle charte graphique et un logo, les organisateurs quant à eux pourront gagner des livres et des Chèque Lire via un jeu concours.

Le mardi 12 mars 2024, faites une pause, prenez un livre !

« Nous ne pouvons pas tous lire très longtemps tous les jours. Mais 15 minutes ? Ensemble, faisons des Français un « peuple de lecteurs ! », Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre.

#12marsjelis : un « quart d’heure de lecture » national

Que nous soyons ou non lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, le quart d’heure lecture a pour but de remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour… ou plus !



En partenariat avec l’Education nationale pour les écoles, le CNL mobilise aussi les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux, les EPHAD… En manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale symbolique vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture, et d’encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

En 2019, l’Education nationale a généralisé un « quart d’heure lecture » dans toutes les écoles. De réels effets ont été constatés après sa mise en place : au niveau collectif, cette pratique offre un temps de silence apprécié par tous, suscite l’enthousiasme et renforce le sentiment d’appartenance au groupe. Ce temps culturel partagé permet également à chacun, une fois le temps de lecture passé, de reprendre son travail dans un état d’esprit plus serein, plus apaisé et concentré.

Ces bienfaits s’appliquent aussi aux adultes. Quinze minutes de lecture au quotidien sont suffisantes pour bénéficier de tous les bienfaits de la lecture. Autant d’occasion de se détendre, de se faire plaisir, de s’évader, de s’étonner et de continuer chaque jour à s’enrichir.

Une nouvelle identité graphique pour mieux identifier la manifestation

La nouvelle identité graphique pensée par le Studio CC a, pour point de départ la représentation du temps, d’un temps spécifique, celui de ce quart d’heure dévolu à la lecture. Cette visualisation, à partir du cadran de la montre ou de l’horloge, fait partie de l’imaginaire collectif. Un contraste se crée entre la forme circulaire et la typographie, toutes deux étant associées pour former le logo de cette manifestation nationale.

Un guide pratique, un formulaire en ligne pour se faire connaitre

Cette année encore, il est possible de participer au quart d’heure de lecture national en étant seul, en ouvrant tout simplement un livre le 12 mars 2024, ou en organisant un temps collectif, au sein d’une association, d’un club de lecture, d’une administration ou d’une entreprise… .

Pour accompagner toutes celles et ceux qui souhaiteraient organiser un événement collectif, le CNL met d’ores et déjà à disposition sur son site Internet un guide pratique et des premiers outils de communication.

À la fin du mois de février, d’autres outils (tutoriel, vidéo, extraits de textes, ressources audio…) seront disponibles.

Un jeu concours pour les organisateurs participants

Du 13 décembre 2023 au 12 mars 2024 à l’occasion de cette 3e édition du Quart d’heure de lecture national qui se tient partout en France, le CNL invite tout organisateur d’un événement pour le Quart d’heure de lecture national ayant inscrit son projet sur le site du CNL, sur la page dédiée, à gagner une dotation comprenant 5 livres et 5 Chèque Lire. Toutes les infos ici

