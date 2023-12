Comment parler et voir vraiment le Père Noël ? Une expérience fun et gratuite sur ton smartphone

Allez on ne vas pas se mentir, on a toujours eu envie de parler avec le Père Noël. Désormais grâce à l’intelligence artificielle et un smartphone, c’est possible.

Cette activité convient aux petits petits assistés de grands enfants. Suivez nos instructions pour faire fonctionner la magie de Noël en réalité augmentée ! C’est sympa pour faire patienter toute la famille en attendant le grand jour !

Discute avec le Père Noël ce qu’il faut savoir

Niantic, entreprise créatrice de Pokémon GO et pionnière sur la Réalité Augmentée, lance “Discute avec le Père Noël”.

A l’aide d’un smartphone, on peut faire le faire apparaitre et lui parler “en vrai” !

L’expérience invite les utilisateurs à sonner la cloche du Père Noël et le voir descendre du ciel.

Avec l’ajout d’une intelligence artificielle, il est également possible de commencer une discussion avec lui. Pour cela on utilise le micro ou encore on écrit une question. Il répondra avec des réponses personnalisées. Pas besoin de télécharger une application, tout se fait à travers le navigateur internet, offrant une nouvelle façon de profiter de la magie de noël.

Comment parler avec le Papa Noël ?

Voici la marche à suivre !

–Cliquez ici à partir de votre téléphone.

-Sortez à l’extérieur et pointez le smartphone vers le ciel.

-Sonnez la cloche du Père Noël et il volera jusqu’à vous, transformant l’environnement en un pays des merveilleux.

-Pour entamer une conversation avec lui, il suffit de parler via le micro ou d’écrire une question.

Il répondra aux différentes questions comme par exemple : ” Comment faites-vous pour visiter autant de maisons en une seule nuit ? Que faites-vous pendant vos vacances ? Si vous deviez choisir un mouvement de danse préféré, quel serait-il ?”

Le Père Noël est développé via une IA qui générera des réponses personnalisées en temps réel.

Passez de belles fêtes !

